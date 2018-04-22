Форвард "Боруссии" стал самым молодым англичанином, забившим гол в Бундеслиге

Теги боруссия дортмундджейдон санчо

Форвард "Боруссии" стал самым молодым англичанином, забившим гол в Бундеслиге

Нападающий дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо забил гол в матче чемпионата Германии с "Байером" (4:0).

Таким образом Санчо в возрасте 18 лет и 27 дней стал самым молодым англичанином, который когда-либо отличался в Бундеслиге.

Напомним, что Санчо, являющийся воспитанником "Манчестер Сити", перешел в немецкий клуб прошлым летом за 8 миллионов евро.

Не пропустите: "Боруссия Д" – "Байер" - 4:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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