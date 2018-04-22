Форвард "Боруссии" стал самым молодым англичанином, забившим гол в Бундеслиге
Нападающий дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо забил гол в матче чемпионата Германии с "Байером" (4:0).
Таким образом Санчо в возрасте 18 лет и 27 дней стал самым молодым англичанином, который когда-либо отличался в Бундеслиге.
Напомним, что Санчо, являющийся воспитанником "Манчестер Сити", перешел в немецкий клуб прошлым летом за 8 миллионов евро.
Не пропустите: "Боруссия Д" – "Байер" - 4:0 (обзор). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|78
|2
|Шальке
|31
|56
|3
|Боруссия Дортмунд
|31
|54
|4
|Байер Леверкузен
|31
|51
|5
|Хоффенхайм
|31
|49
|6
|РБ Лейпциг
|31
|47
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|43
|9
|Герта
|31
|42
|10
|Штутгарт
|31
|42
|11
|Аугсбург
|31
|40
|12
|Вердер Бремен
|31
|37
|13
|Ганновер 96
|31
|36
|14
|Вольфсбург
|31
|30
|15
|Майнц 05
|31
|30
|16
|Фрайбург
|31
|30
|17
|Гамбург
|31
|25
|18
|Кельн
|31
|22