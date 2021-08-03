Форвард "Челси" может перейти в "Удинезе"

Фото: инстаграм Армандо Брои/Автор неизвестен

"Удинезе" проявляет интерес к албанскому нападающему лондонского "Челси" Армандо Брое, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста на один сезон. "Челси" может согласиться на аренду, так как форвард пока не имеет шансов пробиться в основной состав.

19-летний Броя в прошлом сезоне выступал за "Витесс" на правах аренды. Всего за голландский клуб он провел 34 матча, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Челси" действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Кристал Пэлас" арендовал хавбека "Челси". | http://soccernews.ru