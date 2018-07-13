Форвард "Челси" перейдет в испанский клуб

Теги челситенерифе

Форвард "Челси" перейдет в испанский клуб

Клуб Сегунды "Тенерифе" договорился о переходе колумбийского нападающего "Челси" Хоао Родригеса, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб арендует футболиста на один сезон. Информация о наличии или отсутствии в договоре пункта о выкупе трансфера игрока не разглашается.

В прошлом сезоне 22-летний Родригес выступал за правах аренды за мексиканский "Тампико" и забил 7 голов в 21 матче.

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