Форвард "Челси" пропустит остаток сезона



Нападающий "Брайтона" Исайя Браун, который принадлежит "Челси", выбыл из строя до конца сезона.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Сроки восстановления игрока составят не менее полугода.

В этом сезоне 21-летний Браун провел за "Брайтон" 14 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с "Челси" действует до лета 2021 года.

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