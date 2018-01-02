Форвард "Црвены Звезды" Боаки: "Моей команде по силам дойти до полуфинала Лиги Европы"
Форвард сербской "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки сделал весьма громкое заявление относительно шансов своей команды успешно выступит в текущем розыгрыше Лиги Европы.
"ЦСКА - очень хорошая команда, но "Црвена Звезда" показывает качественный футбол. Уверен, у нас есть шансы пройти дальше. Более того, я убежден, что "Црвене Звезде" по силам дойти до полуфинала Лиги Европы", - цитирует 24-летнего нападающего Večernje Novosti.
Напомним, в 1/8 финала турнира соперником "Црвены Звезды" будет московский ЦСКА.
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