Форвард "Црвены Звезды" Боаки: "Моей команде по силам дойти до полуфинала Лиги Европы"

Форвард сербской "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки сделал весьма громкое заявление относительно шансов своей команды успешно выступит в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"ЦСКА - очень хорошая команда, но "Црвена Звезда" показывает качественный футбол. Уверен, у нас есть шансы пройти дальше. Более того, я убежден, что "Црвене Звезде" по силам дойти до полуфинала Лиги Европы", - цитирует 24-летнего нападающего Večernje Novosti.

Напомним, в 1/8 финала турнира соперником "Црвены Звезды" будет московский ЦСКА.

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