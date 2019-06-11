Форвард ЦСКА больше подорожал за последний год в РПЛ на Transfermarkt

Теги цска москвафёдор чалов

Форвард ЦСКА больше подорожал за последний год в РПЛ на Transfermarkt

Авторитетный сайт Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги.

Больше всех за последний год подорожал нападающий ЦСКА Федор Чалов. С лета 2018 года его стоимость увеличилась с двух до 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов.

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. Всего за армейский клуб он провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ЦСКА на своем сайте запустил голосование за лучшего игрока клуба в сезоне-2018/19. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Крымские клубы могут получить право выступить в Лиге Европы

Крымские клубы могут получить право выступить в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов