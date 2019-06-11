Форвард ЦСКА больше подорожал за последний год в РПЛ на Transfermarkt

Авторитетный сайт Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги.

Больше всех за последний год подорожал нападающий ЦСКА Федор Чалов. С лета 2018 года его стоимость увеличилась с двух до 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов.

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. Всего за армейский клуб он провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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