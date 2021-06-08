Форвард ЦСКА Гайч близок к возвращению в Аргентину

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Форвард ЦСКА Гайч близок к возвращению в Аргентину Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч близок к уходу из клуба.

По сведениям Frenesi Azulgrana, агент 22-летнего аргентинца предложил услуги своего клиента "Бока Хуниорс".

Спортивный директор аргентинского клуба Хуан Роман Рикельме поддерживает идею подписания игрока.

Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году из "Сан-Лоренсо". Вторую половину прошедшего сезона Гайч выступал за "Беневенто" на правах аренды.

Читайте также: "Беневенто" готов выкупить Гайча у ЦСКА, но при одном условии. | http://soccernews.ru
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