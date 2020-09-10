Форвард ЦСКА Гайч доволен жизнью в Москве

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Форвард ЦСКА Гайч доволен жизнью в Москве

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.

"Москва - очень красивый город. Здесь много мест, куда можно сходить. Когда появится время, я обязательно осмотрю московские достопримечательности, но сейчас из-за пандемии это непросто сделать. Я живу один. С помощью приложений общаюсь со своей девушкой, друзьями и семьёй. Мне очень хорошо в России. По вечерам я готовлю дома, а днём ем в клубе. Неделю назад переехал", - поведал аргентинец.

ЦСКА купил Гайча в августе за 8,5 миллионов евро.

В составе армейцев форвард сыграл 5 матчей и не забил ни одного гола.

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