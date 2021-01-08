Форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в Турции

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч настаивает на своём уходе в другой клуб на правах аренды.

По информации TyC Sports, 21-летний аргентинец хочет чаще играть во второй части сезона, чтобы попасть в заявку сборной на Олимпиаду.

Сообщается, что подписать форварда армейцев готов турецкий "Бешикташ".

Гайч выступает за ЦСКА с лета 2020 года, сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2024/25.

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