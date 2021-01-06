Форвард ЦСКА Гайч может вернуться в Аргентину

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Форвард ЦСКА Гайч может вернуться в АргентинуВ услугах нападающего ЦСКА Адольфо Гайча заинтересованы в Аргентине, сообщает La Cuerveria.

21-летнего футболиста хочет видеть в своих рядах "Бока Хуниорс".
Напомним, форвард, до перехода в ЦСКА в августе 2002 года, играл за аргентинский "Сан-Лоренсо". Соглашение с "армейцами" рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ, игрок выходил на поле в 13 матчах. на его счету 1 голевой пас. 

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