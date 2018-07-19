Форвард ЦСКА готов перейти в другой клуб



Вице-президент "Фламенго" Рикардо Ломба заявил, что форвард ЦСКА Витиньо хочет перейти в его клуб.

"Сейчас Витиньо – дорогой футболист. У него есть имя в международном футболе. За ним, как и за любым сильным футболистом, мы следим.

Если нам удастся заключить контракт с футболистом уровня Витиньо, то нам это сильно поможет. Он уже несколько раз заявлял, что хочет играть во "Фламенго", что он "красно-черный", что его семья за "красно-черных". Он был на "Маракане" на матчах "Фламенго". Он заинтересован в переходе. Мы заинтересованы в нем", - приводят слова Ломбы российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Фламенго" готов заплатить за 24-летнего Витиньо 10 миллионов евро.

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