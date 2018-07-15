Форвард ЦСКА может перейти в "Галатасарай"

"Галатасарай" проявляет интерес к бразильскому нападающему ЦСКА Витиньо, сообщает Fotomac.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Армейцы оценивают футболиста в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Витиньо провел 46 игр за ЦСКА ЦСКА, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

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