Форвард ЦСКА может перейти в "Галатасарай"

Теги цска москвагалатасарайвитиньо

Форвард ЦСКА может перейти в "Галатасарай"

"Галатасарай" проявляет интерес к бразильскому нападающему ЦСКА Витиньо, сообщает Fotomac.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Армейцы оценивают футболиста в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Витиньо провел 46 игр за ЦСКА ЦСКА, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: ЦСКА разгромил европейский топ-клуб в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов