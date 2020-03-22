Форвард ЦСКА Нисимура может вернуться в Японию

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура может вернуться на родину и перейти в "Вегалту Сендай", сообщает Hochi.

По сведениям издания, российский клуб уже разрешил футболисту отправиться в Японию.

Ранее форвард досрочно вернулся в ЦСКА из аренды в португальском "Портимоненсе".

В нынешнем сезоне 23-летний Нисимура провел за ЦСКА восемь матчей и забил два гола. В составе "Портимоненсе" он провел четыре поединка. Его контракт с "армейцами" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Думбия не исключил возможность возвращения в ЦСКА. | http://soccernews.ru