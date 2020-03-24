Форвард ЦСКА Нисимура официально вернулся в Японию

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Форвард ЦСКА Нисимура официально вернулся в Японию

Нападающий Такума Нисимура перешёл из ЦСКА в "Вегалта Сендай", сообщает официальный сайт клуба.

Японцы арендовали 23-летнего футболиста до января 2021 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Напомним, что форвард находился в аренде в "Портимоненсе", однако из-за пандемии коронавируса он захотел покинуть Европу.

Нисимура уже выступал за "Вегалта Сендай" до перехода в ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до 2022 года.

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