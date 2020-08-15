Форвард ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко
Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин не намерен выступать за сборную Беларуси, пока в стране не сменится власть.
20-летний футболист высказал свою гражданскую позицию в инстаграме.
"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", - написал форвард армейцев.
Напомним, что в прошлое воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Недовольные результатами голосования считают, что имели место быть массовые фальсификации. На этом фоне в стране вспыхнули протесты. Силовики жёстко разгоняют манифестантов, арестовывая десятки людей.
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|26
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|26
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|49
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|Белшина
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|Гранит
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|42
|6
|Минск
|26
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|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
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|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
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|Слуцксахар
|26
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