Форвард ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко

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Форвард ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин не намерен выступать за сборную Беларуси, пока в стране не сменится власть.

20-летний футболист высказал свою гражданскую позицию в инстаграме.

"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", - написал форвард армейцев.

Напомним, что в прошлое воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Недовольные результатами голосования считают, что имели место быть массовые фальсификации. На этом фоне в стране вспыхнули протесты. Силовики жёстко разгоняют манифестантов, арестовывая десятки людей.

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