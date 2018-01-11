Форвард ЦСКА перешел в чешский клуб

"Зброевка" подписала нападающего ЦСКА Константина Базелюка, сообщает официальный сайт клуба.

Чешский клуб арендовал футболиста на полгода. Стоит отметить, что контракт форварда с армейцами истекает как раз через полгода. Так что к концу аренды в "Зброевке" он станет свободным агентом.

В первой половине этого сезона Базелюк выступал на правах аренды за "Анжи", сыграл 6 матчей и не отметился результативными действиями.

24-летний Базелюк выступает за ЦСКА с 2013 года, провел за клуб 27 матчей и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Торпедо", "СКА-Энергии" и "Эшторилу". Сыграл 7 матчей за молодежную сборную России и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

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