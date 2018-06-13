Форвард ЦСКА перешел в клуб ФНЛ

"СКА-Хабаровск" арендовал нападающего ЦСКА Константина Базелюка, сообщают российские СМИ.

Хабаровский клуб, который в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ, арендовал футболиста на один год.

Стоит отметить, что контракт форварда с ЦСКА истекает летом 2019 года. Таким образом, он, скорее всего, уже не вернется в московский клуб.

В минувшем сезоне 25-летний Базелюк выступал на правах аренды за чешскую "Зброевку" и забил 1 гол в 13 матчах.

Не пропустите: Входим в десятку: ЦСКА раскрыл данные о размере бюджета на следующий сезон. | http://soccernews.ru