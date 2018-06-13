Форвард ЦСКА перешел в клуб ФНЛ
"СКА-Хабаровск" арендовал нападающего ЦСКА Константина Базелюка, сообщают российские СМИ.
Хабаровский клуб, который в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ, арендовал футболиста на один год.
Стоит отметить, что контракт форварда с ЦСКА истекает летом 2019 года. Таким образом, он, скорее всего, уже не вернется в московский клуб.
В минувшем сезоне 25-летний Базелюк выступал на правах аренды за чешскую "Зброевку" и забил 1 гол в 13 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13