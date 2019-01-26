Форвард ЦСКА перешел в польский клуб

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Форвард ЦСКА перешел в польский клуб

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов остаток сезона проведет в познанском "Лехе".

Сообщается, что польский клуб на правах аренды подписал 21-летнего россиянина до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа.

В текущем сезоне на счету Жамалетдинова три забитых мяча и одна результативная передача в 16 играх.

Отметим, что "Лех" находится на 3-й позиции в турнирной таблице местного чемпионата.

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