Форвард ЦСКА Шкурин может перейти в клуб из Израиля

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Форвард ЦСКА Шкурин может перейти в клуб из Израиля

Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен

Белорусский нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин может перейти в "Хапоэль" из Тель-Авива, сообщает One.

По сведениям источника, израильский клуб готов выкупить футболиста в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне 21-летний Шкурин провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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