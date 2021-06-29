Форвард ЦСКА Шкурин может перейти в клуб из Израиля

Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен

Белорусский нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин может перейти в "Хапоэль" из Тель-Авива, сообщает One.

По сведениям источника, израильский клуб готов выкупить футболиста в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне 21-летний Шкурин провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Форвард "Ривер Плейт" назвал ЦСКА требования по зарплате. | http://soccernews.ru