Форвард ЦСКА Шкурин может продолжить карьеру в Польше или Турции

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Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин имеет шансы сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Sport24, арендовать белорусского футболиста могут клубы из Турции или Польши.

Заинтересованные стороны уже ведут переговоры о потенциальном трансфере 21-летнего форварда.

В прошедшем сезоне Шкурин сыграл за ЦСКА 14 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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