Форвард ЦСКА Шкурин отказался приезжать в Беларусь до ухода Лукашенко с поста президента

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин прислал письмо в Федерацию футбола Беларуси.

В послании футболиста говорится, что он не приедет в родную страну, пока у власти находится действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее Шкурин публично объявил об отказе выступать за сборную Беларуси до смены главы государства.

Напомним, что с 9 августа в республике проходят акции протеста. Часть белорусов не признала результаты президентских выборов, на которых, по официальным данным, Лукашенко получил поддержку около 80% населения. Несанкционированные манифестации в жёсткой форме подавлялись полицией и военными.

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