Форвард ЦСКА стал победителем крупного турнира в Африке

Сборная Мали стала победителем юношеского Кубка Африки-2019 обыграв в финале команду Сенегала (1:1, по пенальти 3:2).

В серии пенальти свою попытку реализовал нападающий Лассана Н’Диайе, который выступает за ЦСКА,

18-летний Н’Диайе перешел в ЦСКА в октябре прошлого года из малийского клуба "Гуидарс" за 70 тысяч евро. В нынешнем сезоне форвард пока не играл за армейский клуб, так как не был заявлен на первую часть чемпионата России.

Не пропустите: Движемся в правильном направлении: Ахметов ярко высказался о результатах ЦСКА. | http://soccernews.ru