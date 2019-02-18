Форвард ЦСКА стал победителем крупного турнира в Африке
Сборная Мали стала победителем юношеского Кубка Африки-2019 обыграв в финале команду Сенегала (1:1, по пенальти 3:2).
В серии пенальти свою попытку реализовал нападающий Лассана Н’Диайе, который выступает за ЦСКА,
18-летний Н’Диайе перешел в ЦСКА в октябре прошлого года из малийского клуба "Гуидарс" за 70 тысяч евро. В нынешнем сезоне форвард пока не играл за армейский клуб, так как не был заявлен на первую часть чемпионата России.
Не пропустите: Движемся в правильном направлении: Ахметов ярко высказался о результатах ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бензема высказался о своем будущем в сборной Франции
-
Форвард ЦСКА стал победителем крупного турнира в Африке
-
Спаллетти сделал заявление о ситуации с Икарди
-
Клаудио Писарро + "Вердер" = навсегда! Рассказываем о самом возрастном бомбардире в истории Бундеслиги
-
"Бетис" - "Алавес" - 1:1 (видеообзор матча Примеры)
-
Главные новости дня: 17 февраля
-
"Наполи" - "Торино" (видеообзор матча Серии А)
-
Благодаря голу Мбаппе ПСЖ переиграл "Сент-Этьен"
-
"Бетис" и "Алавес" расписали ничью
-
"Наполи" потерял очки в матче с "Торино" и еще больше отпустил от себя "Ювентус"
-
"Вильярреал" - "Севилья" - 3:0 (видеообзор матча Примеры)
-
Моуринью не исключает, что может возглавить французскую команду
-
"Реал" демонстрирует удручающую статистику в матчах, где Марсело выходил в стартовом составе
-
Икарди присутствовал на матче с "Сампдорией"
-
ПСЖ согласовал условия нового контракта с одним из лидеров команды
-
Итальянский клуб готов выложить 100 миллионов евро за Бэйла
-
"Интер" - "Сампдория" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Вильярреал" разгромил "Севилью"
-
В итальянской Серии С "Кунео" забил 20 голов команде, вышедшей на поле всемером
-
"Наполи" - "Торино": видеотрансляция поединка 24-го тура Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10