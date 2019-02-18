Форвард ЦСКА стал победителем крупного турнира в Африке

Теги цска москвалассана н’диайе

Форвард ЦСКА стал победителем крупного турнира в Африке

Сборная Мали стала победителем юношеского Кубка Африки-2019 обыграв в финале команду Сенегала (1:1, по пенальти 3:2).

В серии пенальти свою попытку реализовал нападающий Лассана Н’Диайе, который выступает за ЦСКА,

18-летний Н’Диайе перешел в ЦСКА в октябре прошлого года из малийского клуба "Гуидарс" за 70 тысяч евро. В нынешнем сезоне форвард пока не играл за армейский клуб, так как не был заявлен на первую часть чемпионата России.

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