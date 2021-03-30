Форвард ЦСКА вошел в топ-10 талантов Евро-2021
Фото: инстаграм Федора Чалова
Портал The Athletic опубликовал список из 10 талантливых футболистов, за которыми стоит следить на молодежном чемпионате Европы-2021 U21.
В топ-10 вошел нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов.
Также в списке оказались: Юссуфа Мукоко (Германия, нападающий, "Боруссия" Дортмунд), Марк Кукурелья (Испания, полузащитник, "Хетафе"), Чуквунонсо Мадуэке (Англия, полузащитник, ПСВ), Вахид Фагир (Дания, нападающий, "Вайле"), Джанлука Скамакка (Италия, нападающий, "Дженоа"), Педру Гонсалвеш (Португалия, полузащитник, "Спортинг"), Исак Йоуханнессон (Исландия, полузащитник, "Норчеппинг"), Свен Ботман (Нидерланды, защитник "Лилль"), Орельен Тчуамени (Франция, полузащитник, "Монако").
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