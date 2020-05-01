Форвард "Динамо" Филипп объяснил, почему решился на операцию на руке

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Форвард "Динамо" Филипп объяснил, почему решился на операцию на руке

Нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал, что вынудило его согласиться на хирургическое вмешательство.

Напомним, что 26-летнему футболисту прооперировали запястье. Его беспокоили боли после того, как зимой произошло защемление нерва.

"Воспользовавшись паузой в соревнованиях и тренировочном процессе, по рекомендации докторов "Динамо" был прооперирован. У меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять. Операция прошла хорошо и скоро смогу полноценно тренироваться. Пока только восстановительные упражнения для руки, которые я методично выполняю", - сказал форвард.

Напомним, что немец из-за операции выбыл из строя на срок около месяца.

Прошлым летом "Динамо" купило Филиппа у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. В дебютном сезоне игрок провёл 15 матчей за "бело-голубых", забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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