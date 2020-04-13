Форвард "Динамо" Филипп охарактеризовал внешность русских девушек

Теги динамо москвамаксимилиан филипп

Форвард "Динамо" Филипп охарактеризовал внешность русских девушек

Нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп не впечатлён красотой девушек из России.

"Милые, но для меня слишком фейковые. Видишь эти надутые губы, огромную грудь - окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало", - заметил немецкий футболист.

26-летний Филипп перешёл в "Динамо" прошлым летом из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

В дебютном сезоне форвард забил 7 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.

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