Форвард "Динамо" Филипп охарактеризовал внешность русских девушек

Нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп не впечатлён красотой девушек из России.

"Милые, но для меня слишком фейковые. Видишь эти надутые губы, огромную грудь - окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало", - заметил немецкий футболист.

26-летний Филипп перешёл в "Динамо" прошлым летом из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

В дебютном сезоне форвард забил 7 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.

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