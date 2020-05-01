Форвард "Динамо" Филипп пропустит не менее месяца после операции на запястье

Нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп перенёс операцию в одной из немецких клиник.

26-летний футболист решил во время паузы в сезоне решить проблему с болями в запястье правой руки. Ещё зимой у него произошло защемление нерва, а консервативное лечение дало лишь временный эффект.

Ожидается, что через 10 дней форвард сможет заниматься беговой работой, а к тренировкам в общей группе он приступит не ранее чем через четыре недели.

Прошлым летом "Динамо" купило Филиппа у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. В дебютном сезоне игрок провёл 15 матчей за "бело-голубых", забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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