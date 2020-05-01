Форвард "Динамо" Филипп пропустит не менее месяца после операции на запястье

Теги динамо москвамаксимилиан филипптравмы

Форвард "Динамо" Филипп пропустит не менее месяца после операции на запястье

Нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп перенёс операцию в одной из немецких клиник.

26-летний футболист решил во время паузы в сезоне решить проблему с болями в запястье правой руки. Ещё зимой у него произошло защемление нерва, а консервативное лечение дало лишь временный эффект.

Ожидается, что через 10 дней форвард сможет заниматься беговой работой, а к тренировкам в общей группе он приступит не ранее чем через четыре недели. 

Прошлым летом "Динамо" купило Филиппа у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. В дебютном сезоне игрок провёл 15 матчей за "бело-голубых", забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Тренер "Динамо" отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" собирается купить Кулибали

"Ливерпуль" собирается купить Кулибали

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов