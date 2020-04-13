Форвард "Динамо" Филипп рассказал, как в Германии относятся к Путину

Немецкий нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал, что в Германии с уважением относятся к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

"В Германии знают: Путин – большая фигура. Ему есть что сказать, он знает цену словам. И ради своего государства он сделает все. Так вот, мама знала, что Россия – сильная страна, но сомневалась, как она принимает иностранцев. Она беспокоилась, как бы не случилась война или еще что-то такое, что не позволит мне вернуться домой. В голову ей лезли самые безумные вещи", - приводят слова Филиппа российские СМИ.

26-летний Филипп перешёл в "Динамо" прошлым летом из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

В дебютном сезоне форвард забил 7 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.

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