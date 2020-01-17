Форвард "Динамо" Филипп рассказал о сильных и слабых сторонах РПЛ

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Форвард "Динамо" Филипп рассказал о сильных и слабых сторонах РПЛ

Нападающий московского "Динамо" Максимилиан Филипп поделился мнением о российской Премьер-лиге.

"Сильная сторона чемпионата - плотность в таблице. Многие клубы могут навязать борьбу и претендовать на высокие места, показывают качественный футбол. "Ростов" в минувшем сезоне не попал в еврокубки, а сейчас выглядит очень здорово: мощно прессингуют, быстро играют вперёд.

Что касается недостатков, то хотелось бы повышения общего уровня футбола и большего заполнения трибун. В нынешнем сезоне Россия потеряла одну строчку в рейтинге УЕФА, все клубы уже вылетели из еврокубков. Это не может радовать, надо прибавлять", - сказал немецкий форвард.

Прошлым летом "Динамо" купило Филиппа у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

В составе "бело-голубых" 25-летний футболист забил 6 голов в 12 матчах.

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