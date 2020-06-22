Форвард "Динамо" может оказаться в Испании

Нападающий московского "Динамо" Николай Обольский пройдет просмотр в испанском клубе, сообщает "Матч ТВ".

По данным источника, в услугах форварда заинтересован клуб из Сегунды. Впрочем, название команды пока не разглашается. Футболист может перейти в другой клуб бесплатно, так как его контракт с "бело-голубыми" истекает этим летом.

23-летний Обольский является воспитанником "Динамо". За основную команду он провел 19 матчей и не забил ни одного гола. Сдавался в аренду "Сочи" и "Нижнему Новгороду".

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