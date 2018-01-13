Форвард "Динамо" перебрался в Бельгию

"Мехелен" объявил о подписании контракта с бывшим нападающим "Динамо" Фатошем Бечираем.

Соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2020/21.

Напомним, 29-летний форвард играл за "Динамо" с 2016 по 2018 год.

В этом сезоне Бечирай провел 18 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола.

Читайте: Московское "Динамо" могут покинуть 5 игроков | http://soccernews.ru