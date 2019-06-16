Форвард "Динамо" перешел в "Арсенал"

Теги динамо москваарсенал тулатрансферыевгений луценко

Форвард "Динамо" перешел в "Арсенал"

Нападающий московского "Динамо" Евгений Луценко перешел в тульский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Форвард достался "канонирам" бесплатно, так как его контракт с "бело-голубыми" истекал 30 июня. Луценко подписал с "Арсеналом" контракт до лета 2021 года.

32-летний Луценко выступал за "Динамо" с 2016 года. Всего за московский клуб он провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее он выступал за "Торпедо", "Ставрополье-2009", "Ростов", "Салют", "СКА-Энергию" и "Мордовию".

Не пропустите: "Сочи" просматривает Билялетдинова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси очень нужны трофеи со сборной, но его влияние все портит - Кубок Америки 2019 это подтверждает

Месси очень нужны трофеи со сборной, но его влияние все портит - Кубок Америки 2019 это подтверждает

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов