Форвард "Динамо" перешел в "Арсенал"

Нападающий московского "Динамо" Евгений Луценко перешел в тульский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Форвард достался "канонирам" бесплатно, так как его контракт с "бело-голубыми" истекал 30 июня. Луценко подписал с "Арсеналом" контракт до лета 2021 года.

32-летний Луценко выступал за "Динамо" с 2016 года. Всего за московский клуб он провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее он выступал за "Торпедо", "Ставрополье-2009", "Ростов", "Салют", "СКА-Энергию" и "Мордовию".

Не пропустите: "Сочи" просматривает Билялетдинова. | http://soccernews.ru