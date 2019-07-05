Форвард "Динамо" перешел в "Рубин"

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Форвард "Динамо" перешел в "Рубин"

"Рубин" арендовал у "Динамо" нападающего Евгения Маркова, сообщает официальный сайт клуба.

Казанский клуб арендовал футболиста сроком на один год. За "Рубин" форвард будет выступать под номером 20.

24-летний Марков является воспитанником "Зенита". В "Динамо" он перешел в январе 2018 года. Всего за бело-голубых он провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Рубин" объявил о переходе экс-полузащитника "Локомотива" Кварацхелии. | http://soccernews.ru
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