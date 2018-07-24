Форвард "Динамо" поставил клуб на один уровень со "Спартаком", ЦСКА и "Зенитом"

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Форвард "Динамо" поставил клуб на один уровень со "Спартаком", ЦСКА и "Зенитом"
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко считает, что его команда не слабее российских топ-клубов.

"У нас боеспособный коллектив. Мы не слабее ни "Спартака", ни ЦСКА, ни "Зенита". Мы готовы к сезону. С воскресенья начнем это показывать. Думаю, нам все по силам", – приводит слова Панченко официальный твиттер "Динамо".

Напомним, что в прошлом сезоне "Динамо" заняло восьмое место в Премьер-лиге, но сумело взять по четыре очка у "Спартака" и ЦСКА, а также сыграло вничью с "Зенитом".

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