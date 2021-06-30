Форвард "Днепра-1" Довбик установил рекорд сборной Украины

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик стал самым молодым футболистом в истории сборной Украины, который забил гол на чемпионате Европы.

Довбик забил победный гол в матче 1/8 финала со сборной Швеции (2:1) в дополнительное время в возрасте 24 лет и 9 дней. Прежнее достижение принадлежало полузащитнику Александру Зинченко, который отличился в том же матче, но сделал это в возрасте 24 лет и 196 дней.

Стоит отметить, что рекорд сборной Украины по голам на крупных турнирах принадлежит бывшему защитнику Андрею Русолу, который на чемпионата мира 2006 года забил гол в возрасте 23 лет и 154 дней.

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