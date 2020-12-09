Форвард дортмундской "Боруссии" стал самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов

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Форвард дортмундской "Боруссии" стал самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов
Нападающий дортмундской "Боруссии" и молодежной сборной Германии Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов.

Мукоко вышел на замену в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зенитом" (2:1). Форвард принял участие в матче в возрасте 16 лет и 18 дней. По этому показателю он побил достижение Селестина Бабаяро на 67 дней.

Топ-5 самых молодых футболистов истории Лиги Чемпионов выглядит следующим образом:

1. Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Дортмунд) - 16 лет и 18 дней
2. Селестин Бабаяро (экс-"Челси" и "Ньюкасл") - 16 лет и 85 дней
3. Райан Шерки ("Лион") -  16 лет и 100 дней
4. Ален Халилович ("Бирмингем", экс-"Барселона" и "Милан") - 16 лет и 126 дней
5. Юри Тилеманс ("Лестер", экс-"Монако" и "Андерлехт") - 16 лет и 145 дней. 

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