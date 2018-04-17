Форвард Дост, забивший более 60 голов за два последних сезона, завершил карьеру в сборной Голландии

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Форвард Дост, забивший более 60 голов за два последних сезона, завершил карьеру в сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман заявил, что нападающий "Спортинга" Бас Дост решил завершить международную карьеру.

"Бас сам позвонил мне и сообщил о своем решении. Я огорчен этим, так как рассчитывал на него. Однако я уважаю его решение", - сказал Куман.

Стоит отметить, что 28-летний Дост за два последних сезона провел за "Спортинг" 83 матча, в которых он забил 67 голов.

Что касается сборной Голландии, то он выступал за нее с 2015 года и забил 1 мяч в 18 встречах.

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