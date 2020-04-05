Форвард "Дженоа" Пинамонти может перейти в "Наполи" следующим летом

Форвард "Дженоа" Андреа Пинамонти может продолжить карьеру в "Наполи". Об этом пишет Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанский клуб следующим летом хочет купить 20-летнего футболиста, чтобы укрепить атакующую линию.

Соглашение футболиста с "Дженоа" рассчитано до лета 2021 года. В этом сезоне Серии А форвард участвовал в 22 матчах, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.

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