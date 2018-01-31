Форвард "Эвертона" Лукман перешел в "РБ Лейпциг"

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Форвард "Эвертона" Лукман перешел в "РБ Лейпциг"
"РБ Лейпциг" объявил о трансфере нападающего "Эвертона" Адемолы Лукмана, сообщает официальный твиттер клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста до конца текущего сезона.

20-летний Лукман выступал за "Эвертон" с 2017 года, провел за клуб 24 матча и забил 3 гола. Ранее играл за "Чарльтон". Сыграл 5 матчей за молодежную сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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