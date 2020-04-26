Форвард "Эвертона" нарушил правила карантина, отправившись на вечеринку
Итальянский нападающий "Эвертона" Мойсе Кин нарушил условия карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, футболист отправился на вечеринку, хотя должен был находиться дома. Данный факт привел в ярость руководство английского клуба.
"Наш клуб шокировало известие о том, что футболист "Эвертона" нарушил требования государства в данной ситуации. Такое поведение является недопустимым", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Кин перешел в "Эвертон" летом 2019 года из "Ювентуса" за 27,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел за ливерпульский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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