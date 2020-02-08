Форвард "Эвертона" Ниассе отказал "Локомотиву"

Форвард "Эвертона" Байе Умар Ниассе отказался возвращаться в "Локомотив".

Как сообщает "Чемпионат", "железнодорожники" хотели арендовать 29-летнего сенегальца до конца сезона, а летом подписать его в качестве свободного агента, так как у него истечет соглашение с "Эвертоном". Однако футболиста не устроило предложение российского клуба и он ответил отказом.

Ниассе выступал за "Локомотив" с 2014 по 2015 год. Московский клуб продал его в "Эвертон" за 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Ниассе принял участие в трех матчах, суммарно проведя на поле 7 минут.

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