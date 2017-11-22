Форвард "Эвертона" Ниассе первым в истории АПЛ дисквалифицирован за симуляцию

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Форвард "Эвертона" Ниассе первым в истории АПЛ дисквалифицирован за симуляцию

Контрольно-дисциплинарный комитет футбольной ассоциации Англии (FA) дисквалифицирован на два матча нападающего "Эвертона" Умара Ниассе, сообщает официальный сайт АПЛ.

Это наказание наложено на футболиста за симуляцию в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:2). В том эпизоде арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "орлов".

Стоит отметить, что Ниассе стал первым в истории АПЛ футболистом, которого наказали дисквалификацией уже после матча.

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