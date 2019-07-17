Форвард "Эвертона" отказался переходить в ЦСКА



Гильям Костет-Бармада, агент нигерийского нападающего "Эвертона" Генри Оньекуру, заявил, что его клиент отказался переходить в ЦСКА.

"У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу", - приводят слова Костет-Бармада российские СМИ.

22-летний Оньекуру выступает за "Эвертон" с 2017 года, но не провел за английский клуб ни одного матча. В минувшем сезоне форвард играл за "Галатасарай" на правах аренды. На его счету 16 голов и шесть результативных передач в 44 поединках за турецкий клуб. Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2022 года.

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