Форвард "Эвертона" отказался переходить в ЦСКА
Гильям Костет-Бармада, агент нигерийского нападающего "Эвертона" Генри Оньекуру, заявил, что его клиент отказался переходить в ЦСКА.
"У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу", - приводят слова Костет-Бармада российские СМИ.
22-летний Оньекуру выступает за "Эвертон" с 2017 года, но не провел за английский клуб ни одного матча. В минувшем сезоне форвард играл за "Галатасарай" на правах аренды. На его счету 16 голов и шесть результативных передач в 44 поединках за турецкий клуб. Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2022 года.
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