Форвард "Эвертона" Ришарлисон рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"

Бразильский нападающий "Эвертона" Ришарлисон рассказал, что он отклонил предложения о переходе в "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".

"В этом сезоне у меня были предложения от "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Но клуб решил меня не продавать. Я тоже не хотел уходить посреди сезона. Я не намерен оставлять партнеров в такой трудный период", - приводит слова Ришарлисона Los Desimpedidos.

В нынешнем сезоне 23-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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