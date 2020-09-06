Форвард "Фенербахче" Муричи подписал контракт с "Лацио"

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Форвард "Фенербахче" Муричи подписал контракт с "Лацио"

Нападающий "Фенербахче" Ведат Муричи стал игроком "Лацио", утверждает Sky Sport Italia.

По данным издания, римляне заплатят за 26-летнего игрока 18 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами. 7 сентября футболист пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне форвард забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 36 матчах. Трансферная стоимость игрока - 12 миллионов евро.

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