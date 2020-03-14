Форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом

Теги фиорентинадушан влаховичкоронавирус

Форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом

В итальянской Серии А зафиксирован новый случай заражения смертельно опасным коронавирусом.

В этот раз заболевание обнаружено у нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

Напомним, что чемпионат Италии одним из первых ушёл на вынужденный перерыв из-за пандемии.

Сербский форвард в текущем сезоне забил 9 голов в 27 матчах. Рыночная стоимость 20-летнего игрока - 18 миллионов евро.

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