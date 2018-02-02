Форвард Фомин вернулся в "Шахтер"

Нападающий "Мариуполя" Руслан Фомин перешел в "Шахтер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются. Форвард уже играл за донецкий клуб с 2005 по 2012 годы.

31-летний Фомин выступал за "Мариуполь" с 2016 года, провел за клуб 36 матчей и забил 14 голов. Ранее играл за "Арсенал" (Харьков), "Шахтер", "Металлист", "Зарю", "Ильичевец", "Черноморец", "Габалу", "Атырау" и "Аполлон". Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

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