Форвард Фомин вернулся в "Шахтер"
Нападающий "Мариуполя" Руслан Фомин перешел в "Шахтер", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются. Форвард уже играл за донецкий клуб с 2005 по 2012 годы.
31-летний Фомин выступал за "Мариуполь" с 2016 года, провел за клуб 36 матчей и забил 14 голов. Ранее играл за "Арсенал" (Харьков), "Шахтер", "Металлист", "Зарю", "Ильичевец", "Черноморец", "Габалу", "Атырау" и "Аполлон". Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12