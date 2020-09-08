Форвард Форестьери стал игроком "Удинезе"

Нападающий Фернандо Форестьери стал игроком "Удинезе". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сезон-2019/20 форвард провел в чемпионшипе, выступая за "Шеффилд Уэнсдей". За команду он забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Футболист подписал контракт с итальянским клубом до лета 2022 года.

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