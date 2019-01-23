Форвард "Фулхэма" был арестован за избиение сотрудника клуба

Французский нападающий "Фулхэма" Абубакар Камара попал в полицию за избиение сотрудника лондонского клуба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, драка произошла на базе английского клуба. Ранее форвард уже был отстранен от тренировок главным тренером Клаудио Раньери за недисциплинированное поведение. В ближайшее время Камара может покинуть "Фулхэм", интерес к нему проявляют турецкие клубы.

23-летний Камара перешел в "Фулхэм" из "Амьена" за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил пять голов.

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