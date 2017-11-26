Форвард "Гамбурга" Арп продолжит карьеру в "Челси"

Форвард "Гамбурга" Янн-Фите Арп продолжит карьеру в "Челси".

Как сообщает HITC, 17-летний футболист присоединится к "синим" летом 2018 года.

Отметим, что Арп провел 19 игр за сборную Германии U-17, в которых забил 18 голов.

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