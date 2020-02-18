Форвард "Газиантепспора" не забил два пенальти за пять минут в чемпионате Турции

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Форвард "Газиантепспора" не забил два пенальти за пять минут в чемпионате Турции

Нападающий "Газиантепспора" Мухаммет Демир умудрился дважды не забить пенальти в течение пяти минут в матче 22-го тура чемпионата Турции с "Ризеспором" (2:0).

В первом случае форвард пробил в перекладину, а во втором - отправил мяч вышел ворот. Впрочем, команда Демира все равно сумела добиться победы.

28-летний Демир перешел в "Газиантепспор" в сентябре 2019 года из "Истанбул Башакшехир" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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