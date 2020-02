Форвард "Газиантепспора" не забил два пенальти за пять минут в чемпионате Турции

Нападающий "Газиантепспора" Мухаммет Демир умудрился дважды не забить пенальти в течение пяти минут в матче 22-го тура чемпионата Турции с "Ризеспором" (2:0).

В первом случае форвард пробил в перекладину, а во втором - отправил мяч вышел ворот. Впрочем, команда Демира все равно сумела добиться победы.

Mental scenes in Turkey! Demir missed 2 penalties in the space of just 4 minutes. Coach Sumudica went nuts before the 2nd miss, asking Demir to allow Maxim to take the pen. Demir didn't want to give the ball and then wasted the penalty. Sumudica left his dugout immediately! pic.twitter.com/ytPQWQOD0z